Ep. 289 – Non farsi colpire da Trump

Per eliminare un tiranno bisogna capire le ragioni della tirannia, dicevano i vecchi filosofi. Con un po’ di ironia, si può provare a giocare con l’aspirante tiranno americano provando a capire da dove viene: tutta una tradizione illiberale, antiegualitaria, di suprematismo bianco che ha accompagnato (e già altre volte avvelenato) la storia americana. Ma anche questo viaggio nelle tenebre non può ridimensionare la novità della ribellione populista di questi anni e della figura che la incarna. Con in mano il mondo.

Insurrezione di Robert Kagan, Linkiesta Books