Ep. 287 – Ascoltare uno che parla italiano

Come impariamo una lingua, anzi come parliamo la lingua che impariamo? Molto dipende dalla scuola, dalla conversazioni sociali, dai media. Per lungo tempo la radio è stato il medium più potente e accessibile, la sua influenza sulla lingua è stata enorme. Ma quando la radio è diventata più leggera, meno autoritaria e quando i podcast e altre forme di ascolto hanno arricchito questo panorama, come è cambiato l’italiano che ascoltiamo e parliamo?

L’italiano della radio di Francesca Cialdini e Nicoletta Maraschio, Carocci