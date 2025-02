Ep. 277 – Maschiacci di carta

Se uno prende 13 romanzi italiani, non proprio a caso ma quasi, che maschi ci trova dentro? E se dal primo all’ultimo passano 600 anni quanto cambiano questi maschi? E come ci sentiamo se scopriamo che più o meno appaiono uguali: sempre furiosi, spesso violenti, prepotenti per coprire con l’arroganza le proprie fragilità, incapaci di accettare rifiuti e abbandoni, di elaborare le proprie varie impotenze?

Son qui: m’ammazzi di Francesco Piccolo, Einaudi