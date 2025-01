Ep. 265 – Siamo tutti più simili, salvo i giovani e i vecchi

Alla domanda eterna ma anche tradizionale di ogni inizio anno – “Dove va il mondo?” – si può rispondere in mille modi diversi. Per una scrittrice Premio Nobel, molte cose ci avvicinano e persino le diverse culture sfumano una nell’altra. Ma una differenza si è invece allargata, è più ampia della distanza “che c’era tra New York e Sandomierz”.

Il tenero narratore e altri saggi di Olga Tokarczuk, Bompiani