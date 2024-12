Ep. 255 – E in fondo, Berlinguer

Film, libri, mostre mostrano come la figura di Enrico Berlinguer domina, dopo 40 anni, l’immaginario di una parte politica e sentimentale del paese. Non c’entrano molto le scelte politiche, le strategie e le tattiche di allora ma le proiezioni e le mancanze di oggi. Fino a trasformare il segretario di un partito comunista in un talismano, una consolazione, un’ucronia.

San Berlinguer di Marcello Sorgi, chiarelettere