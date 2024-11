Ep. 251 – Andare o restare, il dilemma di un ragazzo italiano

Un paese della Calabria, tre ragazzi che non sanno cosa faranno non solo “dopo l’estate”, ma della propria vita: l’Europa, l’Altaitalia, un posto al Comune, un viaggio per il mondo? Ma andarsene significa anche interrompere una storia che invece va strappata al silenzio, come si strappano le erbe e i rovi per salvare un albero. Una storia che illumina ragioni e desideri contrastanti che stanno dietro tante discussioni sui giovani ex-pat.

L’olivo bianco di Carmine Abate, Aboca