Ep. 246 – Cose che si imparano leggendo

Ma alla fine cos’è che succede davvero quando leggiamo un libro? Siamo soli, in silenzio, concentrati oppure legati al mondo rumoroso e affollato che c’è dentro? Possiamo fare di un testo quello che vogliamo o dobbiamo rispettarlo come una fragile creatura? Qualcuno ha provato a rispondere mostrando come si diventa lettori.

Un’etica del lettore di Ezio Raimondi, il Mulino