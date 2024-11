Ep. 245 – Sul carro di Trump

C’è nella tradizione americana un pensiero reazionario diverso da quello tradizionalmente conservatore ma che, a differenza di quelli analoghi europei, non si è schierato apertamente contro la democrazia. Oggi può essere un modello per nuovi regimi autoritari che, dentro regole apparentemente democratiche, non tollerano valori liberali come la libertà di stampa, i diritti delle minoranze, la separazione dei poteri.

Lo spirito reazionario di Zack Beauchamp, minimum fax