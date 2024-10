Ep. 241 – La Russia nel cuore

La vita e la morte di Navalny raccontate nella sua magnifica autobiografia mostrano cosa significa amare un paese ma non il suo regime fino al punto di consegnarsi alla galera (e alla eliminazione) per testimoniare questo legame. E consentono di capire la forza di un regime criminale, le ragioni della sua popolarità, le (poche) possibilità che restano per chi si oppone. Specie se l’opinione pubblica occidentale assiste in silenzio.

Patriot di Alexei Navalny, Mondadori