Ep. 240 – La cancel culture, quella vera

Mentre si discute sulle alterne fortune della ideologia woke, in centinaia di biblioteche americane vengono banditi libri che parlano di educazione e libertà sessuale. Un libro che racconta i roghi nazisti dei libri descrive un delirio di odio per la cultura e una ternimara volontà di purificazione: ogni paragone sarebbe insensato. Ma qualche analogia mette in allarme, specie se si scopre da dove quei roghi presero inizio.

Babelplatz di Fabio Stassi, Sellerio