Ep. 239 – America Great Again e altre nostalgie

Quando il presente appare incerto e il futuro fa paura, il passato funziona come un riparo rassicurante. E la nostalgia diventa un’arma politica. Trump non dice esattamente quale tempo di grandezza vuole restaurare ma, come nella campagna per la Brexit, il richiamo a qualcosa di mitico che si è perduto si rivela uno strumento potente. Uno scrittore bulgaro racconta come si costruisce un rifugio simile.

Cronorifugio di Georgi Gospodinov. Voland