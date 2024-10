Ep. 233 – Una guerra, anzi due

C’è un dibattito in corso: come non farsi annichilire dalle guerre in corso, evitare il silenzio ma anche la logica sanguinosa delle tifoserie? Un libro – che è una lunga lettera a un padre alpino – racconta la guerra in Ucraina e le risonanze dell’invasione nazifascista dell’Urss ottanta anni prima. E consente di capire meglio emozioni e posizioni. Ma non di accettare indulgenze e rimozioni: perché un’invasione è un’invasione.

Piedi freddi di Francesca Melandri, Bompiani