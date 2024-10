Ep. 231: Israele prima, durante e dopo

Il 7 ottobre dell’attacco di Hamas è una data che entra nel calendario storico degli eventi memorabili. Ma per capire cosa è successo è utile richiamare cosa l’ha preceduto, in particolare la degenerazione del progetto laico e democratico in Israele e il prevalere di un sionismo messianico che ha polarizzato l’opinione pubblica e ha reso vulnerabile una nazione.

Israele e il 7 ottobre. Prima/dopo di Fabio Nicolucci, Guerini e Associati