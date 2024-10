Ep. 230: La cecità vista da vicino

È possibile non arrendersi a una condizione di disabilità ma imparare qualcosa, anche dentro la disgrazia? E provare a raccontarla, a partire dalla propria condizione estrema, a comunicarla e a condividerla? Non per consolazione o perché tutte le vulnerabilità sono simili, ma per capire meglio le disabilità altrui e misurare le nostre.

La scomparsa dei colori di Luigi Manconi, Garzanti