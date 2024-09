Ep. 228 – Israele e Palestina, guerra e archeologia

Ogni conflitto coinvolge culture e memorie. Ma in Medio Oriente combattere significa scavare nella storia non solo politicamente ma anche materialmente, cercando tracce, manufatti e pietre antichissime che legittimano le rivendicazioni attuali. Lo racconta il romanzo che ha vinto il più importante premio per la letteratura araba. Scritto da un prigioniero.

Una maschera color del cielo di Bassem Khandaqji, e/o