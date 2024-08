Il problema di Tony Bennett

Oggi in Tienimi Parigi: il fascino sciallato della BMX, il medagliere di chi non prende la medaglia, Rebeca Andrade che non sopporta più Simone Biles, Francesca Postiglione ci racconta il ruolo dell’arbitro e l’export di allenatori italiani nel canottaggio, i salsiccioni del kayak cross, Roncadelle capitale mondiale dello sport, una grave mancanza nel villaggio olimpico e il cameo di Al Bano nel judo.