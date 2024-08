Grazie per averci tenuto, Parigi!

Oggi nell’ultima puntata di Tienimi Parigi: vedere il diavolo in ogni dettaglio, un concertino di French touch per millennial, la burocrazia europea e i tamarri losangelini, i nuovi sport che ci saranno nel 2028 e uno che forse non ci sarà più, Luca Misculin capocordata olimpico per l’orienteering, le ultime cartucce di Spiegato Male e Se Non Ora Quando e un grande grazie a tutti voi.