Così vi fate male

Oggi in Tienimi Parigi: a tirarsi i calci ci si fa male ma anche a cercare di spiegare il taekwondo si rischia, il cubano dalle 5 medaglie, perdere 2 kg in un giorno non è consigliato, i fallimenti indiani alle Olimpiadi, il ciclismo olimpico riassunto da Leonardo Piccione, il campione italiano che segue i Giochi da casa, la sua fidanzata che non sa se correrà nella 4×400 e il programmatore informatico che, invece, ha corso a Parigi.