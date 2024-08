Con le unghie e con i muffin

Oggi in Tienimi Parigi: i decatleti meritano di più, come non farsi male sulla BMX grazie agli insegnamenti di Riccardo Mantovani, cos’è questa storia dei muffin del villaggio olimpico, scatoline misteriose e rituali coi bastoni, centometriste che non lo erano e altre, fortissime, con le unghie molto lunghe, la vela spiegata male e poi molto meglio, grazie al meteorologo della squadra Svizzera Marco Versari.