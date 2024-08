Oggi in Tienimi Parigi: c’è modo e modo per farsi eliminare, al primo posto nelle delusioni, come sta andando la pallavolo secondo Corrado Fortuna, pedane scivolose e cancelli chiusi, le divise sfoggiate dagli Stati Uniti, soprattutto sui gradini più bassi, una grande festa caraibica, come si organizza una gara olimpica di skate e come si fa a diventare cronometristi per la FICR e per le Olimpiadi.