Un’improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings

Il finale thrilling dell’hockey femminile, sua mielosità Hans Zimmer alla conquista del pattinaggio artistico, la sorprendente correlazione tra curling e banane, lo sci alpinismo olimpico spiegato male e poi messo a confronto con quello storico delle cordate, un nuovo scontro nella nostra Medaglia Pini, la versione invernale di Muffin Man secondo Viola Stefanello e le olimpiadi delle Blade Angels raccontate da Riccardo Trabattoni.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.