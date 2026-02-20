Un’improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings
Il ritorno di Hans Zimmer a Milano e consigli su come vestirsi per andare a vedere il curling
Il finale thrilling dell’hockey femminile, sua mielosità Hans Zimmer alla conquista del pattinaggio artistico, la sorprendente correlazione tra curling e banane, lo sci alpinismo olimpico spiegato male e poi messo a confronto con quello storico delle cordate, un nuovo scontro nella nostra Medaglia Pini, la versione invernale di Muffin Man secondo Viola Stefanello e le olimpiadi delle Blade Angels raccontate da Riccardo Trabattoni.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
