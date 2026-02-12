Trionfi tra droni e ravioli
Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri
Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: nuove simpatiche presenze nella fauna pupazzesca delle Olimpiadi, lo sguardo di Arianna Cavallo sullo stile degli atleti brasiliani e sullo sciatore antipatico che potrebbe vincere la prima medaglia sudamericana di sempre, il costruttore di droni Alberto Squillari ci spiega le riprese più spettacolari dei Giochi, lo slittino spiegato male e Gianluca Cedolin che in trasferta diventa talismano per gli italici trionfi.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
Altri episodi
Leggerezza, preservativi e pentole a pressione
Lasciarsi andare alle Olimpiadi invernali, tra esultanze spaccone, dating app e curling bisiacco
Gobbe? Quali gobbe!?
L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls
I found my love in Puerto Rico
Il lungo filo che lega Nelson Mandela, JD Vance, il concerto dell’intervallo al Super Bowl e una skeletonista della squadra di Porto Rico
Gente che vola sopra gli ermellini
Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra