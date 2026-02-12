NewsletterPodcast
Trionfi tra droni e ravioli

Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri

di Matteo Bordone
Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: nuove simpatiche presenze nella fauna pupazzesca delle Olimpiadi, lo sguardo di Arianna Cavallo sullo stile degli atleti brasiliani e sullo sciatore antipatico che potrebbe vincere la prima medaglia sudamericana di sempre, il costruttore di droni Alberto Squillari ci spiega le riprese più spettacolari dei Giochi, lo slittino spiegato male e Gianluca Cedolin che in trasferta diventa talismano per gli italici trionfi.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

