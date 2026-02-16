NewsletterPodcast
Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini

di Matteo Bordone
Umberto Tozzi simbolo olimpico, la poca differenza tra come ci vedono musicalmente i tedeschi e come ci vediamo noi stessi, il ritorno degli ermellini sanguinari con l’etologo Marco Granata, la breve illusione dello sciatore andorrano e l’inno un po’ pomposo che non sentiremo sul podio, come credersi esperti di pattingaggio in poche ore, la missione del Talisman Cedolin al palazzetto dello short track.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

Fede, non staremo esagerando?

Fede, non staremo esagerando?

Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie

15 feb 2026 - 30 min
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi

14 feb 2026 - 31 min
L&#8217;olimpico stupore del carboidrato

L’olimpico stupore del carboidrato

L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio

13 feb 2026 - 33 min
Trionfi tra droni e ravioli

Trionfi tra droni e ravioli

Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri

12 feb 2026 - 29 min
Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Lasciarsi andare alle Olimpiadi invernali, tra esultanze spaccone, dating app e curling bisiacco

11 feb 2026 - 30 min