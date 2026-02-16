Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Umberto Tozzi simbolo olimpico, la poca differenza tra come ci vedono musicalmente i tedeschi e come ci vediamo noi stessi, il ritorno degli ermellini sanguinari con l’etologo Marco Granata, la breve illusione dello sciatore andorrano e l’inno un po’ pomposo che non sentiremo sul podio, come credersi esperti di pattingaggio in poche ore, la missione del Talisman Cedolin al palazzetto dello short track.

