Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema
Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini
Umberto Tozzi simbolo olimpico, la poca differenza tra come ci vedono musicalmente i tedeschi e come ci vediamo noi stessi, il ritorno degli ermellini sanguinari con l’etologo Marco Granata, la breve illusione dello sciatore andorrano e l’inno un po’ pomposo che non sentiremo sul podio, come credersi esperti di pattingaggio in poche ore, la missione del Talisman Cedolin al palazzetto dello short track.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
Altri episodi
Fede, non staremo esagerando?
Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli
Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi
L’olimpico stupore del carboidrato
L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio
Trionfi tra droni e ravioli
Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri