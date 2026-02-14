NewsletterPodcast
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi

di Matteo Bordone
Tina e Milo non sono l’unica cosa che è andata a ruba alle Olimpiadi, torniamo con Viola Stefanello sulle scorte di profilattici per gli atleti, le canottiere nello sci di fondo commentate dal meteorologo Giulio Betti, la musica del pattinaggio artistico tra Bocelli e l’Eurovision, inni ufficiali di cui non ci eravamo accorti, e come ascoltano i Giochi le persone non vedenti nell’intervista a Maurizio Molinari.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post

L’olimpico stupore del carboidrato

13 feb 2026 - 33 min
Trionfi tra droni e ravioli

12 feb 2026 - 29 min
Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

11 feb 2026 - 30 min
Gobbe? Quali gobbe!?

10 feb 2026 - 30 min
I found my love in Puerto Rico

9 feb 2026 - 32 min