Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tina e Milo non sono l’unica cosa che è andata a ruba alle Olimpiadi, torniamo con Viola Stefanello sulle scorte di profilattici per gli atleti, le canottiere nello sci di fondo commentate dal meteorologo Giulio Betti, la musica del pattinaggio artistico tra Bocelli e l’Eurovision, inni ufficiali di cui non ci eravamo accorti, e come ascoltano i Giochi le persone non vedenti nell’intervista a Maurizio Molinari.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.