Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?
Lacrime sulla neve e sul ghiaccio, che poi tanto sistema tutto l'icemaker
Piangere nei boschi e piangere sul podio, le differenze del ghiaccio nelle varie discipline, spiegate dall’icemaker Barbara Masoero, l’evoluzione del bob negli ultimi 60 anni con l’ex pilota della nazionale Jimmy Pessina, dispacci dalle gare da Gabriele Gargantini e Francesco Costa.
Altri episodi
Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema
Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini
16 feb 2026 - 30 min
Fede, non staremo esagerando?
Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie
15 feb 2026 - 30 min
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli
Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi
14 feb 2026 - 31 min
L’olimpico stupore del carboidrato
L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio
13 feb 2026 - 33 min