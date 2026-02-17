NewsletterPodcast
Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Lacrime sulla neve e sul ghiaccio, che poi tanto sistema tutto l'icemaker

di Matteo Bordone
Piangere nei boschi e piangere sul podio, le differenze del ghiaccio nelle varie discipline, spiegate dall’icemaker Barbara Masoero, l’evoluzione del bob negli ultimi 60 anni con l’ex pilota della nazionale Jimmy Pessina, dispacci dalle gare da Gabriele Gargantini e Francesco Costa.

Altri episodi

Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini

16 feb 2026 - 30 min
Fede, non staremo esagerando?

Fede, non staremo esagerando?

Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie

15 feb 2026 - 30 min
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi

14 feb 2026 - 31 min
L&#8217;olimpico stupore del carboidrato

L’olimpico stupore del carboidrato

L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio

13 feb 2026 - 33 min
Trionfi tra droni e ravioli

Trionfi tra droni e ravioli

Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri

12 feb 2026 - 29 min