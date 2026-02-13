L’olimpico stupore del carboidrato
L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio
L’incompreso carciofino, l’estasi degli atleti stranieri di fronte all’italico carboidrato, Zac Efron in Sardegna, la dieta mediterranea difesa da Dario Bressanini, le mazzate dell’hockey spiegate male e poi benissimo grazie all’ex azzurra Claudia Negrisolo, il ritorno della medaglia Pini, l’implacabile norvegese Klaebo e una nuova infilata di medaglie italiane commentati nell’Almanacco da Alberto Chiumento.
TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.
