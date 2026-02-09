I found my love in Puerto Rico

Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: la piú forte sciatrice di sempre cita Mandela mentre Vance sgasa per Sesto San Giovanni, il concerto di Bad Bunny al Super Bowl e la skeletonista texana che amava Porto Rico, lo spiegato male di Daniele Raineri e l’approfondimento sulla lingua degli Inuit di Luca Misculin, un abbonato ci spiega come funziona la macchina del ghiaccio, la pioggia di medaglie azzurre di ieri e l’Almanacco olimpico in trasferta con Gabriele Gargantini.