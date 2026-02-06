Ghiaccio, gloria e ortopedia

Nella prima puntata di TieniMi Cortina: il viaggio della torcia da Snoop Dogg a Red Canzian, passando per due tedofori del Post, l’atteso ritorno dello Spiegato male, la tendenza degli atleti a farsi molto male sul ghiaccio e sulla neve discussa con il preparatore atletico e scialpinista Federico Colli, che li rimette in piedi, figli d’arte in cui spera un intero continente e l’attesa della cerimonia d’apertura con lo sguardo sulla moda di Arianna Cavallo.