Ghiaccio, gloria e ortopedia

La prima puntata di TieniMi Cortina, da Snoop Dogg a Gallarate alla tendenza degli atleti a farsi molto male

di Matteo Bordone
Nella prima puntata di TieniMi Cortina: il viaggio della torcia da Snoop Dogg a Red Canzian, passando per due tedofori del Post, l’atteso ritorno dello Spiegato male, la tendenza degli atleti a farsi molto male sul ghiaccio e sulla neve discussa con il preparatore atletico e scialpinista Federico Colli, che li rimette in piedi, figli d’arte in cui spera un intero continente e l’attesa della cerimonia d’apertura con lo sguardo sulla moda di Arianna Cavallo.

Il podcast di Matteo Bordone sulle Olimpiadi di Milano Cortina: tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, intorno alle 18

30 gen 2026 - 1 min