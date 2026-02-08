Gente che vola sopra gli ermellini
Come se la passa l'animale vero dietro alle Mascotte e come se la passano gli atleti che gli volteggiano sopra
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: la lingua che ci è mancata venerdì sera, animaletti da mascotte in pericolo e felini da bordo pista che invece stanno molto comodi, il Big Air e le sue giravolte da 1000 gradi, il salto con gli sci spiegato male da Matteo Castellucci e poi benissimo da Roberto Cecon, miglior azzurro di sempre nella disciplina, irlandesi da montagna, il silenzio dopo la caduta di Lindsey Vonn e nuove medaglie italiane.
