Gente che vola sopra gli ermellini

Nella puntata di oggi di TieniMi Cortina: la lingua che ci è mancata venerdì sera, animaletti da mascotte in pericolo e felini da bordo pista che invece stanno molto comodi, il Big Air e le sue giravolte da 1000 gradi, il salto con gli sci spiegato male da Matteo Castellucci e poi benissimo da Roberto Cecon, miglior azzurro di sempre nella disciplina, irlandesi da montagna, il silenzio dopo la caduta di Lindsey Vonn e nuove medaglie italiane.



