NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Fede, non staremo esagerando?

Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

I festeggiamenti per la tanto attesa medaglia sudamericana mentre Tomba è rimasto uguale, elmetti più o meno controversi sotto lo sguardo di Arianna Cavallo, Gabriele Niola ci spiega male cos’è il bob e Jennifer Isacco ci spiega bene come si fa a vincerci un bronzo olimpico, le sorprendenti polemiche nel pacifico mondo del curling e la pioggia di medaglie italiane che ha sommerso Riccardo Congiu e la redazione sportiva.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi

14 feb 2026 - 31 min
L&#8217;olimpico stupore del carboidrato

L’olimpico stupore del carboidrato

L'arte di ingozzarsi di pasta al Villaggio Olimpico, per poi gonfiarsi di sportivissime botte sul ghiaccio

13 feb 2026 - 33 min
Trionfi tra droni e ravioli

Trionfi tra droni e ravioli

Mentre un peluche polacco sfida Tina e Milo, Gianluca Cedolin si scopre talismano degli azzurri

12 feb 2026 - 29 min
Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Leggerezza, preservativi e pentole a pressione

Lasciarsi andare alle Olimpiadi invernali, tra esultanze spaccone, dating app e curling bisiacco

11 feb 2026 - 30 min
Gobbe? Quali gobbe!?

Gobbe? Quali gobbe!?

L'Italia torna all'oro mentre Stefano Nazzi affronta il mistero dello sci freestyle, specialità moguls

10 feb 2026 - 30 min