Fede, non staremo esagerando?

I festeggiamenti per la tanto attesa medaglia sudamericana mentre Tomba è rimasto uguale, elmetti più o meno controversi sotto lo sguardo di Arianna Cavallo, Gabriele Niola ci spiega male cos’è il bob e Jennifer Isacco ci spiega bene come si fa a vincerci un bronzo olimpico, le sorprendenti polemiche nel pacifico mondo del curling e la pioggia di medaglie italiane che ha sommerso Riccardo Congiu e la redazione sportiva.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.