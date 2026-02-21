Con gli sci, il fucile e i ferri da maglia

Gli atleti invernali a cui piace sferruzzare, la moda delle magliette da hockey con Arianna Cavallo e l’impossibilità di distinguere quella slovacca da quella statunitense, la spinosa questione degli impianti olimpici nelle parole del pattinatore Marco Fabbri e in quelle del giornalista di Domani Ferdinando Cotugno, l’inno thailandese, lo spiegato male di Emanuele Menietti e il reportage di Alberto Chiumento all’ultima gara di Dorothea Wierer.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.