NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Con gli sci, il fucile e i ferri da maglia

Il senso dei biatleti per la lana e il dibattito sul destino degli impianti olimpici invernali

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Gli atleti invernali a cui piace sferruzzare, la moda delle magliette da hockey con Arianna Cavallo e l’impossibilità di distinguere quella slovacca da quella statunitense, la spinosa questione degli impianti olimpici nelle parole del pattinatore Marco Fabbri e in quelle del giornalista di Domani Ferdinando Cotugno, l’inno thailandese, lo spiegato male di Emanuele Menietti e il reportage di Alberto Chiumento all’ultima gara di Dorothea Wierer.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

Un&#8217;improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings

Un’improvvisa voglia di banane e Gipsy Kings

Il ritorno di Hans Zimmer a Milano e consigli su come vestirsi per andare a vedere il curling

20 feb 2026 - 35 min
C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

Giornalisti seppelliti da una risata in una scorpacciata di Spiegato Male

19 feb 2026 - 30 min
A cuccia, Nazgul!

A cuccia, Nazgul!

Invasioni di pista pelose e genitori plurimedagliati

18 feb 2026 - 34 min
Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Lacrime sulla neve e sul ghiaccio, che poi tanto sistema tutto l'icemaker

17 feb 2026 - 33 min
Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini

16 feb 2026 - 30 min