C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

Un errata corrige per domarli, Eileen Gu ci spiega che non sempre si può vincere ma Louise Veronica Ciccone non è molto d’accordo, Snoop Dogg ci sfida a una gara di Spiegato Male e noi gliene facciamo sentire addirittura due, il bilancio dello snowboard italiano col suo direttore tecnico Cesare Pisoni, le storie di due fondisti improbabili nelle parole del loro allenatore Emanuele Becchis e un inno tribolato che assomiglia un po’ al nostro.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.