NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese

Giornalisti seppelliti da una risata in una scorpacciata di Spiegato Male

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Un errata corrige per domarli, Eileen Gu ci spiega che non sempre si può vincere ma Louise Veronica Ciccone non è molto d’accordo, Snoop Dogg ci sfida a una gara di Spiegato Male e noi gliene facciamo sentire addirittura due, il bilancio dello snowboard italiano col suo direttore tecnico Cesare Pisoni, le storie di due fondisti improbabili nelle parole del loro allenatore Emanuele Becchis e un inno tribolato che assomiglia un po’ al nostro.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.

Altri episodi

A cuccia, Nazgul!

A cuccia, Nazgul!

Invasioni di pista pelose e genitori plurimedagliati

18 feb 2026 - 34 min
Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Ma ce lo vogliamo fare un bel piantone?

Lacrime sulla neve e sul ghiaccio, che poi tanto sistema tutto l'icemaker

17 feb 2026 - 33 min
Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Tra Umberto Tozzi e il ripieno di D’Alema

Gli stereotipi musicali sull’Italia e sulle Olimpiadi e l’intervista a chi ballava dentro Puccini

16 feb 2026 - 30 min
Fede, non staremo esagerando?

Fede, non staremo esagerando?

Festeggiamenti alla brasiliana, elmetti controversi e i ragazzi di DopoScì sommersi da medaglie

15 feb 2026 - 30 min
Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Non solo Bocelli, ma comunque molto Bocelli

Tra caldo ed esaurimento scorte, ci soffermiamo sul panorama musicale delle Olimpiadi

14 feb 2026 - 31 min