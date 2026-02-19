C’erano Madonna, Snoop Dogg e un fondista libanese
Giornalisti seppelliti da una risata in una scorpacciata di Spiegato Male
Un errata corrige per domarli, Eileen Gu ci spiega che non sempre si può vincere ma Louise Veronica Ciccone non è molto d’accordo, Snoop Dogg ci sfida a una gara di Spiegato Male e noi gliene facciamo sentire addirittura due, il bilancio dello snowboard italiano col suo direttore tecnico Cesare Pisoni, le storie di due fondisti improbabili nelle parole del loro allenatore Emanuele Becchis e un inno tribolato che assomiglia un po’ al nostro.
