A cuccia, Nazgul!

Nomi affatto minacciosi per lupi cecoslovacchi curiosi, chi c’è dietro la colonna sonora dell’hockey, consigli su come seguire e filmare lo sci freestyle, l’oro nell’inseguimento a squadre spiegato male e poi raccontato dal divano, da cui Melissa Greta ha visto vincere suo papà, allenatore di speed skating, risse prevedibili e medaglie molto attese.

TieniMi Cortina è un podcast realizzato dal Post con il sostegno di BMW Motorrad.