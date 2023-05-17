NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

La nevrosi climatica di maggio con Giulio Betti, e Daniel Craig che mena i cattivi sbagliati

di Matteo Bordone
Tutti gli episodi
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Altri episodi

Come ci stiamo occupando del caso di Garlasco, con Stefano Nazzi

Come ci stiamo occupando del caso di Garlasco, con Stefano Nazzi

21 mag 2026 - 14 min
Dicono che fa schifo &#8211; Cats, con Gabriele Niola e Bianca Ferrari

Dicono che fa schifo – Cats, con Gabriele Niola e Bianca Ferrari

20 mag 2026 - 14 min
La storia nascosta delle dattilografe dei capolavori

La storia nascosta delle dattilografe dei capolavori

19 mag 2026 - 13 min
Il laboratorio delle canzoni e il coniglio di Linda Chen

Il laboratorio delle canzoni e il coniglio di Linda Chen

18 mag 2026 - 12 min
Altri pavoni, segnali in codice, David e Daniel Craig

Altri pavoni, segnali in codice, David e Daniel Craig

8 mag 2026 - 19 min