Ho visto con fatica il concorso musicale di Putin
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Altri episodi
I miliardari della tecnologia raccontano balle da anni, e dovremmo prenderne atto
24 set 2025 - 13 min
I migliori film del secolo secondo il NYT, con Gabriele Niola (seconda parte)
23 set 2025 - 23 min
I migliori film del secolo secondo il NYT, con Gabriele Niola (prima parte)
22 set 2025 - 29 min
Come i Led Zeppelin diventarono i Led Zeppelin e David Bowie una caldaia
19 set 2025 - 15 min
Charlie Kirk: martire, vittima o se l’è cercata?
18 set 2025 - 15 min