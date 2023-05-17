NewsletterPodcast
ShopRegala
Abbonati

Backrooms, il film del momento pieno di inquietudine giallina

di Matteo Bordone
episode
00:00:00
00:00:00
00:00:00

Altri episodi

Iniziano i Mondiali di calcio e non ne so niente, con Gianluca Cedolin

Iniziano i Mondiali di calcio e non ne so niente, con Gianluca Cedolin

10 giu 2026 - 12 min
Il partito del generale gagà, con Valerio Valentini

Il partito del generale gagà, con Valerio Valentini

9 giu 2026 - 20 min
Il vecchio e il nuovo &#8211; La mummia

Il vecchio e il nuovo – La mummia

8 giu 2026 - 12 min
Il nutrizionismo dei social network, un formaggio di moda, Turbopaolo e il penultimo Bond

Il nutrizionismo dei social network, un formaggio di moda, Turbopaolo e il penultimo Bond

5 giu 2026 - 17 min
Un po&#8217; di musica del Primavera Sound di Barcellona che inizia stasera

Un po’ di musica del Primavera Sound di Barcellona che inizia stasera

4 giu 2026 - 19 min