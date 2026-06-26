Superfan, non una cosa da nerd

Lunedì 29 giugno comincia Superfan, un nuovo podcast del Post che racconta nel dettaglio i fandom, le comunità di appassionati che si formano attorno ai prodotti culturali più svariati, dalle band ai videogiochi, dalle celebrità alle squadre sportive. Cinque puntate per parlare, con tantissimi esempi provenienti da periodi storici e continenti lontani tra loro, di cosa sono i fandom, da dove vengono, a che bisogni psicologici e sociali rispondono e di come siano diventati una delle forze culturali, economiche e politiche più rilevanti del nostro tempo.

Tutte le puntate sono scritte e raccontate dalla giornalista del Post Viola Stefanello, che da anni si occupa di sottoculture digitali.