5. Se tutto è fandom, politica compresa

Negli anni Dieci diversi studi hanno mostrato che chi è cresciuto leggendo Harry Potter tende a essere più progressista di chi non ha letto la saga. È un esempio abbastanza chiaro di come le storie che si amano contribuiscano a formare un’identità politica, molto prima di qualsiasi lettura teorica – e aiuta anche a capire perché le posizioni di J.K. Rowling sulle persone trans abbiano spaccato il suo fandom in modo tanto doloroso. Oggi la politica ha imparato a incanalare e sfruttare quell’energia e si muove tra comizi seguiti come concerti, magliette e cappellini collezionati come merchandising di una popstar e sostenitori che non esitano a indossare maschere e costumi per sostenere i propri leader.

Fonti e ulteriori letture:

“The Greatest Magic of Harry Potter: Reducing Prejudice”, di Loris Vezzali, Sofia Stathi, Dino Giovannini, Dora Capozza ed Elena Trifiletti, su Journal of Applied Social Psychology, 2014

“Harry Potter and the Conspiracy of Queers: Discovering Myself in Fandom and Roleplay”, di Victoria Lee, su Tor.com

“Addressing J.K. Rowling’s Recent Statements”, su The Leaky Cauldron

“For Many Queer Harry Potter Fans, J.K. Rowling’s Transphobia Feels Like a Betrayal”, di Eden Arielle Gordon, su Popsugar

“Harry Potter is Gay: An Investigation of Queer Fan Culture”, di Tianna K. Mignogna, su Inquiries

“How Gamergate foreshadowed the toxic hellscape that the internet has now become”, di Harmeet Kaur, su CNN

“Of Gamers, Gates, and Disco Demolition: The Roots of Reactionary Rage”, di Arthur Chu, su The Daily Beast

“RaceFail ‘09”, su Fanlore

“Puppygate”, su Fanlore

Devil’s Bargain: Steve Bannon, Donald Trump, and the Storming of the Presidency, Joshua Green, 2017

Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right, Angela Nagle, 2017

Cosplayers, di Mattia Salvia, Nero Editions, 2025

Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte, di Karl Marx, 1852

“Nick Fuentes’s hate-filled monologues earn him a steady revenue stream”, di Jeremy B. Merrill, su Washington Post

“Can you trust that post about Tom Steyer? How paid influencers are flooding into the governor’s race”, di Jeanne Kuang, Yue Stella Yu and Maya C. Miller, su CalMatters

“No, Creators Don’t ‘Deserve to Be Paid’ for This”, di Taylor Lorenz, su UserMag

“Fandom has toxified the world: Watchmen author Alan Moore on superheroes, Comicsgate and Trump”, di Alan Moore, su The Guardian