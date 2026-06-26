3. La vita segreta delle storie riscritte dai fan

Le fanfiction — quelle storie scritte dai fan, ma ambientate in universi narrativi già esistenti — non sono nate con internet, anzi. L’abitudine di prendere personaggi già esistenti e riscriverne le vicende è vecchia di secoli: la praticavano gli autori medievali che rielaboravano di continuo le avventure di re Artù, e secondo alcuni studiosi vi rientra persino la Divina Commedia di Dante, che prende figure reali e immaginarie e le muove dentro un mondo costruito da lui. Da qualche decennio, però, a scriverle sono soprattutto donne e persone queer, che nelle fanfiction trovano lo spazio per esplorare desideri e relazioni raccontati di rado altrove. Una forma di creatività gratuita e comunitaria che solo negli ultimi anni l’industria dell’intrattenimento ha imparato a riconoscere, e ha provato a sfruttare.

Fonti e ulteriori letture:

Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture, di Henry Jenkins, 1992

Cultura convergente, di Henry Jenkins, 2014

Fan, blogger e videogamers, di Henry Jenkins, 2008

“Fanfiction isn’t about muting the original stories. It’s about heightening them”, di Constance Grady, su Vox, 2016

“Hamlet, The Divine Comedy, and 3 other pieces of classic literature that are also fan fiction”, di Constance Grady, su Vox, 2016

“Spock Among the Women”, di Camille Bacon-Smith, New York Times Book Review, 1986

“Pornography by Women for Women, with Love“, in Magic Mommas, Trembling Sisters, Puritans & Perverts, di Joanna Russ, 1985

“Universo CLAMP”, di Daria Signorotto, in Quants Magazine, 2014

Dummy System, podcast di Eleonora Caruso e Andrea Di Lecce su Evangelion

A hole new world, podcast di Eleonora Caruso e Georgia Cocchi Pontalti sulle fanfiction gay

“Why every woman you know is frothing-at-the-mouth feral for Heated Rivalry”, di Kayla Kibbe, in Cosmopolitan USA, 2026

“Why Women Love Gay Male Romance”, di Matt Lachman, in Cleveland Scene, 2026

“Euphoria, Larry Stylinson and fan fiction’s obsession with making famous men gay”, di Alim Kheraj, in The Telegraph, 2019

“Paideia Between Online and Offline: A Netnographic Research on Fan Fiction Communities”, di Diana Salzano, Felice Addeo, Antonella Napoli, Maria Esposito, in Italian Journal of Sociology of Education, 2017

“Meet the Greatest Artists of Our Generation (They’re TikTok Fan Editors)”, di Annabel Iwegbue, in Cosmopolitan USA, 2025

“How Short-Form Clips Took Over the Internet”, di Charlie Warzel, in The Atlantic, 2026

“The Archive of Our Own just won a Hugo. That’s huge for fanfiction”, di Aja Romano, su Vox, 2019

Il manifesto di @astolat su Archive of One’s Own

Twilight, video di ContraPoints su YouTube