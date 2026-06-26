2. Cosa accomuna un tifoso delle bighe nell’antica Roma e una fan di Taylor Swift?

Tendiamo a pensare che i fandom siano un fenomeno recente, nato con internet e i social network. In realtà l’impulso che li muove è antichissimo: si riconosce nei tifosi delle corse delle bighe dell’antica Roma, che ne indossavano i colori e incidevano maledizioni contro gli aurighi avversari, e nei pellegrini medievali che attraversavano l’Europa per venerare le reliquie dei santi con la stessa intensità di chi oggi viaggia per mezzo mondo pur di vedere un concerto. A tenere insieme fenomeni così distanti sono bisogni che non sono mai cambiati: provare emozioni che la vita di tutti i giorni concede di rado, ritagliarsi uno spazio in cui sentirsi liberi, e trovare qualcuno con cui condividere ciò che si ama.

Fonti e ulteriori letture:

«Screaming, Crying, Throwing up: The Medieval Art of Fandom», di Katherine Churchill, nella newsletter Mixed Feelings, 2025

«Relational Virginity and Nonbinary Gender: La Vie De Sainte Euphrosine and La Vie De Saint Alexis», di Katherine Churchill, in The Journal of Medieval Religious Cultures, 2024

Il libro di Margery Kempe. Autobiografia spirituale di una laica del Quattrocento, a cura di Gabriella del Lungo Camiciotti, 2002

Interaction Ritual Chains, di Randall Collins, 2005

«Is “six-seven” really brain rot?» di Joshua Rothman su The New Yorker, 2025

Listening and Longing: Music Lovers in the Age of Barnum, di Daniel Cavicchi (2011)

Foglie d’erba, di Walt Whitman

«Fandom Before “Fan”», di Daniel Cavicchi, in Reception: Texts, Readers, Audiences, History, 2014

«Hiiki Renchū (Theatre Fan Clubs) in Osaka in the Early Nineteenth Century» di S. Matsudaira, in Modern Asian Studies, 1984

Queer Pulp: Perverted Passions from the Golden Age of the Paperback, di Susan Stryker, 2001

The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, di Ray Oldenburg, 1999

Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, di Robert Putnam, 2001

The Ritual Process, Victor Turner, 1969