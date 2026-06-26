1. Ragazzine isteriche, maschi infantili e pazzi stalker

Da quando esiste la cultura di massa, coloro che amano in modo intenso prodotti considerati di nicchia o di cattivo gusto vengono raccontati dai media – e da chi non li capisce molto bene – come persone instabili, infantili o addirittura squilibrate. Vale per le fan dei Beatles che li accolsero durante il primo tour, nel 1964, così come per quelle che oggi si accampano fuori dagli stadi con giorni d’anticipo. Ma anche per gli uomini appassionati di fumetti, fantasy o videogiochi, a lungo descritti come dei nerd mai cresciuti e indesiderabili, chiusi in cameretta tra modellini e collezioni di strani oggetti.