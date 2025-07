3. Club Sloga, gennaio 1995

Nel 1995 al Club Sloga viene organizzato un concerto, Rock under the siege. Nello stesso periodo il fotografo italiano Massimo Sciacca arriva a Sarajevo, trascorre parecchio tempo con le band che incontra, e le fotografa. Un video dei Sikter inizia a girare su MTV, loro escono dalla Bosnia Erzegovina e finiscono ad Amsterdam. Sono lì quando li chiama Vasco Rossi, proponendo di fare un concerto insieme.

I Protest furono un’altra band di Sarajevo parecchio famosa durante la guerra: questa è una delle loro canzone più note, Sarajevo Feeling. Il video, realizzato durante la guerra, di Pain in Brain, all’epoca probabilmente la canzone più famosa dei Sikter: girava parecchio su MTV, nel Regno Unito. Associated Press ha conservato qualche raro frammento di Rock Under The Siege, e per pura coincidenza ci sono proprio i Sikter; in ogni caso c’è l’intera registrazione audio del concerto. L’introduzione dei Sikter a San Siro nel 1995. E poi Higher Weapon, una delle canzoni che suonarono a Rock Sotto l’Assedio. E Gli Spari Sopra, insieme a Vasco. Qui, infine, trovi la versione integrale del pezzo dei Sikter che abbiamo usato per la sigla del Podcast: Gudra.