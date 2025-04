Autismo: siamo noi che non capiamo

Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a parlare di neurodivergenze e abbiamo ritenuto ci fosse bisogno di uno spazio ampio e dedicato all’autismo, uno dei funzionamenti più diffusi e, per fortuna, uno tra quelli di cui si discute di più. In questa puntata, insieme al dottor Stefano D’arrigo, neuropsichiatra infantile, abbiamo parlato di ricerca, di inclusione, ci siamo addentrati nei diversi livelli dello spettro per capire come vivono effettivamente questa condizione i diretti interessati e chi vive, quotidianamente, con loro.