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Per una sana e consapevole libidine

Parliamo di sesso, desiderio e piacere con Roberta Rossi, tra dati, miti, esperienze e pregiudizi che influenzano la sessualità in Italia

di Daniela Collu
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Parliamo di sesso, desiderio e piacere con Roberta Rossi, psicoterapeuta e sessuologa presso l’Istituto di Sessuologia Clinica di Roma, direttrice didattica della Scuola di Formazione in Sessuologia Clinica di Roma. Lo facciamo passando tra dati, miti, esperienze e pregiudizi che influenzano la sessualità in Italia, dalle nuove generazioni agli anziani, dai ruoli di genere al consenso, fino all’educazione sessuale.

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