L’età che avanza (e che conta)
La vecchiaia è una fase della vita ricca di cambiamenti, che merita un'attenzione particolare, anche dal punto di vista psicologico. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Gottardi, specializzata in geropsicologia.
Quando inizia la vecchiaia? La risposta non è semplice perché l’invecchiamento non è un fatto cronologico, bensì un fenomeno multidimensionale, che coinvolge il corpo, i sensi, le relazioni, l’identità e naturalmente, la mente. In questa puntata ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Gottardi, psicologa, psicoterapeuta specializzata in geropsicologia, per capire meglio cosa succede nella nostra mente quando gli anni iniziano a diventare un bel po’, ma i cambiamenti da affrontare restano tanti, spesso sorprendenti, e non sempre è colpa dell’età.
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