L’età che avanza (e che conta)

Quando inizia la vecchiaia? La risposta non è semplice perché l’invecchiamento non è un fatto cronologico, bensì un fenomeno multidimensionale, che coinvolge il corpo, i sensi, le relazioni, l’identità e naturalmente, la mente. In questa puntata ne abbiamo parlato con la dottoressa Federica Gottardi, psicologa, psicoterapeuta specializzata in geropsicologia, per capire meglio cosa succede nella nostra mente quando gli anni iniziano a diventare un bel po’, ma i cambiamenti da affrontare restano tanti, spesso sorprendenti, e non sempre è colpa dell’età.