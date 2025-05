Le terapie psichedeliche, viaggio oltre la coscienza

Non è certo materia recente, ma è un argomento al centro di un dibattito

molto attuale e non privo di contrasti. Le sostanze psichedeliche sono le

protagoniste della nuova puntata di Sigmund, in cui abbiamo parlato del loro

utilizzo nell’accompagnamento alla psicoterapia, della situazione legislativa in

Italia e nel resto del mondo, di come sia possibile o meno fare ricerca e

divulgazione nell’ambito della legalità e della trasparenza e delle esperienze

positive e costruttive che fanno pensare che possa esserci un futuro nella

scienza e nella medicina per questo tipo di trattamenti. Siamo ovviamente

consapevoli di quanto sia un terreno scivoloso e della pericolosità di alcune

sostanze, abbiamo parlato dunque dell’effetto sulla mente, di

tossicodipendenza e di come un buon terapeuta debba sostenere e consigliare

un paziente nel suo percorso di cura. Lo abbiamo fatto con il dottor Daniele

Damiani, psicologo psicoterapeuta specializzato in Psychedelic Assisted

Therapy e parte del Consiglio Direttivo della SIMEPSI (Società Italiana di

Medicina Psichedelica), la prima società scientifica dedicata alla ricerca e allo

sviluppo della Medicina Psichedelica in Italia.