Lavorare per vivere o vivere per lavorare?
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Burnout, smart working e benessere lavorativo: numeri, sintomi, prevenzione e una rivoluzione culturale per rimettere la persona, e non solo la performance, al centro delle aziende e della società: ne parliamo con Sofia Crespi, psicoterapeuta, psicologa, coach e docente universitaria.
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