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La mente dipendente, tra bisogno e controllo

Per capire cosa succede quando si attivano il sistema della ricompensa, la dopamina, e cosa c'entrano le relazioni sociali e il bisogno di connessione

di Daniela Collu
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Una conversazione con il professor Emanuele Bignamini, psichiatra e docente di psicopatologia e clinica delle dipendenze, per capire cosa succede alla nostra mente quando si attivano il sistema della ricompensa, la dopamina, cosa c’entrano le relazioni sociali e il bisogno di connessione.

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