Genitori e figli, per una educazione digitale
00:00:00
00:00:00
00:00:00
Ne parliamo con Chiara Maiuri, psicologa e psicoterapeuta che si occupa principalmente di adolescenti e giovani adulti.
Altri episodi
Lavorare per vivere o vivere per lavorare?
6 apr 2026 - 44 min
Farcela a non farcela
Torna Sigmund per la terza stagione, e iniziamo parlando di esaurimento, pressione sociale e preoccupazioni mondiali: per riconoscere i segnali della fatica e ritrovare il proprio equilibrio
30 mar 2026 - 30 min
Il senso della morte, il senso della vita
15 mag 2025 - 47 min
Le vie della genitorialità sono infinite (per fortuna)
8 mag 2025 - 52 min
Le terapie psichedeliche, viaggio oltre la coscienza
1 mag 2025 - 41 min