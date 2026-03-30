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Farcela a non farcela

Torna Sigmund per la terza stagione, e iniziamo parlando di esaurimento, pressione sociale e preoccupazioni mondiali: per riconoscere i segnali della fatica e ritrovare il proprio equilibrio

di Daniela Collu
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Torna Sigmund per la terza stagione, e a questo giro parte da una sensazione che sembra riguardare molte e molti di noi: l’esaurimento, il burnout, la fatica nel gestire tutto quello che sta dentro e intorno a noi, nel mondo. Ne parliamo con Valeria Tucci, psicologa e psicoterapeuta, partendo dalla mail di un’ascoltatrice: anche quest’anno è attivo l’indirizzo mail ⁠sigmund@ilpost.it⁠, scrivici.

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